33 очка Дюранта принесли «Голден Стэйт» победу над «Спёрс» в третьем матче серии

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрз» со счётом 120:108 в третьем матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Уорриорз».

«Сан-Антонио» вёл четыре очка к первому перерыву, однако во второй четверти «Голден Стэйт» отыгрался и добился преимущества в девять очков, после чего уже не упускал лидерства.

Кевин Дюрант набрал 33 очка и совершил 10 подборов, у Стивена Карри — 21 очко и 6 перехватов. У Ману Жинобили — 21 очко, у По Газоля — 12 очков и 10 подборов.

Четвёртая игра серии состоится 23 мая на площадке «Сан-Антонио Спёрс».