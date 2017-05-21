Дюрант: «Сан-Антонио» собирался ошеломить нас, но «Голден Стэйт» выдержал удар

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант остался доволен действиями команды в третьем матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс».

«Сан-Антонио» собирался ошеломить нас. Думаю, мы хорошо подготовились и смогли выдержать удар, продолжая играть в свой баскетбол», – цитирует Дюранта ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 120:108, после которой он ведёт в серии 3-0. Форвард в ней набрал 33 очка, совершил 10 подборов и отдал четыре результативные передачи.