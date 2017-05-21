Ст. Карри стал самым результативным игроком в истории «Голден Стэйт» в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, набрав 21 очко в третьем матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс», довёл их общее количество в плей-офф за карьеру до 1 795 (26 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Рика Бэрри и стал самым результативным баскетболистом в истории организации в плей-офф. Для этого ему понадобилось провести в нокаут-раунде пять сезонов и 69 поединков.

Встреча закончилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 120:108, после которой он ведёт в серии 3-0.