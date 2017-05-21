Стивен Карри: я не удивлён тому, что «Голден Стэйт» ведёт в серии 3-0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри считает закономерным нынешний результат финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс».

«Я не удивлён тому, что «Голден Стэйт» ведёт в серии 3-0. Ведь наша цель – победа в каждом поединке. Мы прошли немало испытаний в течение плей-офф и извлекли из них уроки. Со «Спёрс» всегда сложно бороться независимо от того, кто у них выходит на площадку. Чтобы выиграть у них, нужно действовать очень хорошо», – цитирует Карри ESPN.

Встреча завершилась выездной победой «Уорриорз» со счётом 120:108, после которой они ведут в серии 3-0.