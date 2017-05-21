Дэнни Грин: потеряв нескольких игроков, мы ведём неравный бой с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Дэнни Грин считает, что травмы игроков его команды существенно повлияли на борьбу в финале Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Сражаться с «Голден Стэйт» непросто. Соперник остаётся отличной командой, даже если бы у нас все оставались в строю. Было бы тяжело в любом случае. Но, потеряв нескольких баскетболистов, мы вынуждены вести неравный бой», – цитирует Грина ESPN.

Встреча завершилась домашним поражением «Сан-Антонио» со счётом 108:120, после которого он уступает в серии 0-3.