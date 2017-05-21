Огастин: то, что мы будем играть с «Реалом», не станет дополнительной мотивацией

Мощный форвард ЦСКА Джеймс Огастин накануне матча за третье место «Финала четырёх» Евролиги с «Реалом» рассказал об отношении к предстоящему поединку.

«Нужно каким-то образом забыть о поражении в полуфинале. Необходимо сосредоточиться на встрече с «Реалом» и быть готовыми к ней. Сам по себе тот факт, что мы будем играть против Мадрида, не станет дополнительной мотивацией. Каждый матч на этой стадии уже является мотивацией. Ведь в «Финале четырех» собрались четыре выдающиеся команды. У нас была супермотивация против «Олимпиакоса», будет такая же и против «Реала», – цитирует Огастина официальный сайт Евролиги.