Дончич: с нетерпением жду матча за третье место

Защитник «Реала» Лука Дончич придаёт важное значение матчу за третье место «Финала четырёх» Евролиги с ЦСКА.

«Это мой первый «Финал четырёх», но надеюсь, что не последний. Я с нетерпением жду поединка за третье место и не испытываю недостатка мотивации. Команде нравится, что нас приехали поддержать так много болельщиков из Мадрида, и мы хотим подарить им победу. Самое важное сейчас – это забыть о поражении в полуфинале и двигаться дальше. У нас впереди борьба за ещё один титул», – цитирует Дончича официальный сайт Евролиги.