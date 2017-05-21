Бертомеу: ни о каких санкциях ФИБА к игрокам Евролиги не может быть и речи

Президент Евролиги Жорди Бертомеу считает, что ФИБА придерживается двойных стандартов в отношении Евролиги и НБА в вопросе.

«Интересы национальных сборных нужно уважать. Но нынешний календарь чемпионатов Европы и мира не позволяет лучшим игрокам представлять свою страну на международном уровне. Я считаю, что это неуважение к сборным. Но ФИБА виднее.

Евролига не станет препятствовать отъезду игроков в национальные сборные. Но перестраивать календарь мы не собираемся. Клубы и игроки будут сами решать, как выходить из ситуации.

Мы знаем, что ни о каких санкциях не может идти и речи. Когда игроки клубов НБА не едут в сборные, никто не применяет к ним санкций. Так в чём разница, когда речь идёт об игроках, выступающих в Евролиге? Это дискриминация и неуважение», – передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.