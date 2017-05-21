Итудис: нам не дадут медалей, но ЦСКА доказал, что мы одна команда

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен победой подопечных над «Реалом» (94:70) в матче за третье место Евролиги.

«Поздравляю команду с победой. За это нам не дадут медалей или наград, но мы всё равно вышли и доказали, что мы одна команда. Третье место, безусловно, лучше четвёртого, особенно в противостоянии с такой командой, как „Реал“. Отдельно поздравляю с дебютом и первыми очками в „Финале четырёх“ Евролиги Семёна Антонова, Михаила Кулагина и Джоэла Фрилэнда», — сказал Итудис на пресс-конференции после матча.