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Хайнс: не знаю, почему матч за третье место существует, но ЦСКА нашёл мотивацию

21 мая 2017, воскресенье. 20:50. Баскетбол

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс после победы над «Реалом» (94:70) в матче за третье место Евролиги подчеркнул несерьёзность этой игры.

«Естественно, мы нашли мотивацию для этой встречи, потому что это наша работа. Конечно, мы хотели сыграть в финале – именно для этого мы работали на протяжении всего сезона. Но в то же время мы должны сражаться не только за себя, но и за честь клуба и болельщиков. К тому же у нас впереди ещё одна битва за чемпионство.

То, что «Реал», возможно, играл не на полную мощность, не наши проблемы. Мы всегда концентрируемся на вещах, которые мы можем контролировать. Думаю, никто не попадает в «Финал четырёх», чтобы сыграть за третье место. Даже болельщики вам не скажут: «Слушай, я взял билеты, специально чтобы посмотреть на утешительный финал». Не знаю, почему он до сих пор существует, но эти решения принимаем не мы", — заявил Хайнс журналистам.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Реал Мадрид ПБК ЦСКА Кайл Хайнс
Новости. Баскетбол
21 мая 2017, воскресенье
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