Антонов: «Финал четырёх» закончился не так, как ЦСКА рассчитывал

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился ощущениями от дебюта в «Финале четырёх» Евролиги.

«Всё закончилось не совсем так, как мы рассчитывали. ЦСКА приехал на „Финал четырёх“ только за титулом. Но раз пришлось сразиться за третье место, мы постарались собраться и показать достойную игру.

Для меня это был дебют в «Финале четырёх» Евролиги. Поначалу я немного волновался, но не скажу, что это сильно сказалось на моих действиях. Тем не менее я доволен тем, что вышел на площадку. Пусть мы и покидаем Стамбул, заняв только третье место, а не первое", — рассказал Антонов.