Теодосич: не факт, что это мой последний «Финал четырёх»

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич признался, что пока не решил, переходить ли в НБА. Сербский защитник пообещал определиться с продолжением карьеры в течение трёх недель.

«Не факт, что это мой последний „Финал четырёх“. В течение ближайших 20 дней я приму решение, как будет продолжаться моя карьера.

Я горжусь своей командой. Мы отлично выглядели весь сезон в Евролиге и 35 минут игры с «Олимпиакосом». Сегодняшняя игра много не значила, но всё равно — приятно закончить турнир победой", — заявил Теодосич журналистам.