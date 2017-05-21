Курбанов: Ватутин сказал очень правильные слова в раздевалке ЦСКА

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу над мадридским «Реалом» со счётом 94:70 в матче за третье место в Евролиге.

«Не знаю, как настраивался «Реал» и как сильно они сегодня были мотивированы. Меня это не волнует и не должно волновать. ЦСКА же настраивался только на победу. У нас не было никаких проблем с эмоциями или желанием бороться. К тому же президент клуба Андрей Ватутин сказал очень правильные слова в раздевалке перед тем, как мы пошли на паркет. Объяснил, насколько нам важно постараться порадовать и реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от «Олимпиакоса». В итоге, думаю, вы видели — мы действительно боролись до конца и добились важной победы. Пусть сам «Финал четырёх» и закончился совсем не так, как мы изначально рассчитывали», — отметил Курбанов.