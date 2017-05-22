Баркли: Джеймс достигнет уровня Брайанта, если выиграет титул в этом году

Экс-игрок НБА Чарльз Баркли, который в настоящее время работает аналитиком на американском телевидении, рассказал, что поставит форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса на один уровень с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, если он станет чемпионом в этом году.

«Этот парень невероятен. Если он сможет выиграть титул в этом году, я поставлю его на один уровень с Коби Брайантом. У Брайанта пять чемпионских титулов, у Леброна – три. Сейчас я оцениваю Коби немного выше Джеймса из-за количества титулов. Но если Леброн сможет обыграть «Голден Стэйт» в нынешнем плей-офф, я поставлю его на один уровень с великим Коби Брайантом», – приводит слова Баркли Bleacher Report.