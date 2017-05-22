Дюрант: решение перейти в «Голден Стэйт» — на 100% верное

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант заявил, что рад переходу в этот клуб и не намерен покидать его.

«Я принял на 100% верное решение, выиграем мы или проиграем. Я чувствую, что именно в этом месте должен быть. Я ценю всё, что делал прежде, но теперь я тут, и это прекрасное место для меня. В данный момент своей жизни я должен быть тут. Я наслаждаюсь здесь каждым шагом.

Я люблю своих партнёров, люблю организацию, Окленд. Я не планирую никуда уходить", — приводит слова Дюранта The Undefeated.