«Вашингтон» хочет подписать с Уоллом четырёхлетний контракт на $ 170 млн

Руководство «Вашингтон Уизардс» намерено этим летом подписать новый контракт с разыгрывающим Джоном Уоллом. Уолл будет приоритетом команды, так же как становящийся ограниченно свободным агентом Отто Портер, сообщает CSN.

Летом 2013 года Уолл заключил с клубом четырёхлетний контракт на $ 80 млн, который вступил в силу в 2014-м. В этом сезоне он впервые попал в символическую сборную НБА, что позволит ему подписать более крупный контракт. Уолл может прибавить к двум оставшимся по контракту сезонам ещё два и заработать за них в сумме $ 170 млн.