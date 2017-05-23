«Голден Стэйт» одержал 4-ю победу над «Сан-Антонио» и вышел в финал плей-офф

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 129:115 и одержал победу в финальной серии Западной конференции — 4-0.

«Уорриорз» лидировали в счёте в течение всей игры, редко подпуская «Спёрс» ближе чем на 10 очков.

Кевин Дюрант набрал 29 очков и совершил 12 подборов, у Стивена Карри — 36 очков и 6 передач, у Дрэймонда Грина — 16 очков, 8 подборов и 8 передач.

В финале плей-офф, который стартует 1 июня, «Голден Стэйт» сыграет с победителем пары «Кливленд» — «Бостон». «Кавальерс» ведут в серии со счётом 2-1.