«Сан-Антонио» может подписать соглашение с Адамом Хангой

«Сан-Антонио Спёрс» рассматривает возможность подписания соглашения с форвардом «Басконии» Адамом Хангой. В частности, такой вариант рассматривается, если ветеран команды из Техаса Ману Джинобили примет решение о завершении карьеры, об этом на своей странице в «твиттере» сообщает инсайдер Дэвид Пик.

Ханга был выбран «Сан-Антонио» на драфте 2011 года под 59-м номером. В завершившемся сезоне Евролиги баскетболист получил индивидуальную награду как лучший оборонительный игрок турнира.

Ханга в Евролиге проводил на площадке в среднем по 28 минут, собирая коллекцию из 10,5 очка, 4,4 подбора, 2,4 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.