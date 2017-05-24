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ЦСКА договорился о двухлетнем контракте с Уиллом Клайберном

24 мая 2017, среда. 15:33. Баскетбол

Московский ЦСКА уже приступил к усилению состава на следующий сезон. Как сообщает Eurohoops, одним из новобранцев московского клуба станет американский форвард Уилл Клайберн, который проводит текущий сезон в турецкой «Дарушшафаке». После окончания чемпионата Турции Клайберн подпишет двухлетний контракт с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен попытается заполучить защитника «Филадельфии Сиксерс» Серхио Родригеса в случае перехода Милоша Теодосича в НБА. Звёздный защитник «армейцев» намерен определиться со своим будущим в ближайшие недели.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
24 мая 2017, среда
15:33 ЦСКА договорился о двухлетнем контракте с Уиллом Клайберном
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23 мая 2017, вторник
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16:01 ЦСКА попытается переманить из НБА Серхио Родригеса в случае ухода Теодосича
15:42 Джефф Уэлтман станет новым президентом «Орландо» по баскетбольным операциям
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13:11 Владелец «Голден Стэйт»: Керр сам решит, когда вернётся к работе
13:04 Майк Браун: 12 побед кряду в плей-офф – огромное достижение
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