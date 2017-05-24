Мозгов: думаю, «Химки» выиграют серию с «Зенитом» за пять матчей

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов дал прогноз на исход полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Зенитом».

«Конечно же, «Химки» победят. Я в этом уверен, так как нам нужна только победа. Думаю, будет пять матчей», — приводятся слова Мозгова на официальной странице «Химок» в социальной сети «ВКонтакте».

24 мая Мозгов посетил тренировку своей бывшей команды, продолжающей подготовку к серии с «Зенитом». Мозгов начинал в «Химках» профессиональную карьеру и выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год до отъезда в НБА. В их составе он становился серебряным призёром Промо-Кубка Единой лиги ВТБ, трижды серебряным и один раз бронзовым призёром чемпионата России, обладателем Кубка России, а также финалистом Еврокубка.