Маркович: Швед — талантливый игрок, но его можно остановить

Разыгрывающий «Зенита» Стефан Маркович пообещал болельщикам хороший баскетбол в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Мы покажем шоу, хороший баскетбол. Но у меня только одна задача — чтобы «Зенит» вышел в финал», — рассказал Маркович в интервью изданию «Спорт день за днём», отметив, что предпочёл бы обыграть «Химки» в трёх матчах, а не растягивать серию на пять игр.

Также игрок «Зенита» выразил уверенность в способности команды остановить лидера «Химок» Алексея Шведа: «На самом деле он останавливаемый(улыбается). Мы справились с этим. Швед — талантливый игрок, он доказал это и в НБА, и в России. Но в «Химках» есть и другие прекрасные баскетболисты».