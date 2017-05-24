Р. Джефферсон: Джеймс простыл и был очень вялым в третьем матче с «Бостоном»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон считает, что неудачное выступление Леброна Джеймса в третьем матче серии с «Бостон Селтикс» было обусловлено заболеванием. В той игре Джеймс набрал 11 очков, совершил 6 подборов и 6 передач.

«Я знаю, что он не станет говорить об этом, так что выскажусь за него. Дерон Уильямс пропустил тогда тренировку из-за небольшой простуды, он был очень вялым. Думаю, с Леброном было то же самое. Иногда эти маленькие вирусы появляются. Такое бывает, никто не паниковал. Он был очень вял, но если бы Маркус Смарт не забил 7 трёхочковых из 10, мы бы об этом даже не говорили», — приводит слова Джефферсона ESPN.