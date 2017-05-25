«Миннесота» хочет подписать контракт с Дерриком Роузом

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» заинтересовано в услугах разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Деррика Роуза, который летом станет неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что «Миннесота» может обменять на него Рики Рубио, однако «Тимбервулвз» готовы взять в состав обоих защитников, сообщает ESPN.

В приходе Роуза в «Миннесоту» заинтересован главный тренер клуба Том Тибодо, который ранее работал с разыгрывающим в «Чикаго Буллз».

В сезоне-2016/17 Роуз провёл 64 матча, набирая в среднем 19,0 очка, 4,4 передачи и 3,8 подбора за игру.