Шленк стал новым генеральным менеджером «Атланты»

«Атланта» объявила о назначении Трэвиса Шленка на должность генерального менеджера. О назначении сообщается в официальном «твиттере» клуба.

До перехода в «Хоукс» Шленк занимал должность помощника генерального менеджера «Голден Стэйт», на которой провёл последние пять лет. Всего на его счету 12 сезонов с «Уорриорз», ранее он работал ассистентом главного тренера и видеоскаутом. Помимо Шленка претендентами на место в «Атланте» считались экс-игрок НБА Чонси Биллапс и генменеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин.