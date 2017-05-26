Уайт: вся атака «Химок» построена через Шведа

Форвард «Зенита» Аарон Уайт поделился впечатлениями от игры защитника «Химок» Алексея Шведа, который в сегодняшнем матче против команды из Санкт-Петербурга сумел набрать 31 очко.

«Почему Швед всегда набирает так много очков? У него в «Химках» зелёный свет, и вся атака построена через него. Он очень уверен в своём броске, к тому же техника позволяет ему создавать ситуации для броска практически при любой возможности. Он отличный игрок, но мы справились с ним командно, даже несмотря на его 30 очков. Сегодня у него был низкий процент реализации», — передаёт слова Уайта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.