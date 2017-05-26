Джеймс: обойти Майкла Джордана в списке лучших снайперов плей-офф — моя цель

Уже сегодня ночью лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс может стать лучшим снайпером в плей-офф НБА за всю историю.

На данный момент в этом списке лидирует легендарный Майкл Джордан (5987 очков), для того, чтобы обойти шестикратного чемпиона и выйти на первое место, Джеймсу в предстоящем матче с «Бостон Селтикс» необходимо набрать 28 очков. Сам Леброн признаёт, что это та цель, которая продолжает мотивировать его.

«Это — моя личная цель. Это не имеет ничего общего с гонкой за чемпионскими титулами, или с соревнованиями по количеству набранных очков или завоёванных наград MVP. Это просто моя цель, которая мотивирует меня, вот и всё», — цитирует Джеймса The Score.