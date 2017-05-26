Краудер: от серии с «Кливлендом» остался неприятный привкус

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Дже Краудер считает, что поражение от «Кливленд Кавальерс» в финале Восточной конференции НБА послужит его команде мотивацией для дальнейшего прогресса.

«Несомненно, от серии с «Кавальерс» остался неприятный привкус. Такой результат дополнительно мотивирует каждого из нас стать лучше. Это касается и тренеров, и игроков, и всех сотрудников. Мы должны прогрессировать, чтобы снова дойти как минимум до этой стадии», – цитирует Краудера ESPN.

«Бостон» проиграл серию «Кливленду» со счётом 1-4.