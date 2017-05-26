В «Клипперс» обеспокоены интересом «Сан-Антонио» к Крису Полу

Как сообщает на своей странице в «Твиттере» известный инсайдер Марк Штайн, руководство «Лос-Анджелес Клипперс» обеспокоено интересом, который проявляет «Сан-Антонио Спёрс» к лидеру калифорнийцев Крису Полу.

Этим летом 31-летний разыгрывающий защитник станет неограниченно свободным агентом, и, невзирая на отсутствие свободного места в платёжной ведомости у «Сан-Антонио», «Клипперс» воспринимают притязания команды из Техаса на Пола всерьёз.

Крис Пол выступает за «Клипперс» с 2011 года, в завершившемся регулярном чемпионате на его счету 61 игра, в которой он в среднем набирал по 18,1 очка, 9,2 передачи и 5 подборов. В плей-офф его статистика достигала 25,3 очка, 9,9 передачи и 5 подборов в среднем за игру.