Итальянские клубы возвращаются в Еврокубок

После годичного перерыва итальянский баскетбол вновь возвращается во второй по значимости еврокубковый баскетбольный турнир — Еврокубок. В следующем его розыгрыше в нём примут участие «Реджо-Эмилия» и «Тренто», об этом сообщает Sportando.

Также стали известны команды, которые будут представлять Италию в Лиге чемпионов — 2017/18. Ими станут «Авеллино», «Умана Венеция» (финалист этого года), а также «Сассари». Кроме этого в скором времени будут названы представители Италии, которые попытаются пробиться в Лигу чемпионов сквозь сито квалификации.