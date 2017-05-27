Как сообщает ESPN, форварду «Сан-Антонио Спёрс» Дэвиду Ли не потребуется операция на травмированном левом бедре. Ли вернётся в строй через шесть недель.

Напомним, что Дэвид получил травму по ходу третьего матча серии финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (108:120). Исполняя бросок в борьбе с форвардом Дрэймондом Грином, Ли неудачно приземлился на паркет, после чего не смог самостоятельно покинуть площадку.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 34-летний баскетболист проводил на паркете по 16,3 минуты, собирая коллекцию из 4,1 очка и 3,8 подбора в среднем за игру.