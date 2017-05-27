С. Карасёв: «Зенит» доказал, что у нас есть яйца, и мы можем вернуться в игру

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал волевую победу своей команды над «Химками» со счётом 92:89 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю всех ребят и болельщиков. Это реально волевая победа. Доказали, что у нас есть яйца и что мы можем вернуться в игру. В первой половине многое не получалось, очень плохо играли в защите, просто ужасно начали игру, было -14. Многие команды после этого могли бы рассыпаться, но мы выстояли, мы молодцы. Теперь поедем в Химки и должны там заканчивать серию.

Противостояние с Алексеем Шведом? Стараюсь об этом не думать. Это журналистские разговоры. Для зрителя это, наверное, здорово, так как есть о чём поговорить, а для меня это обычная игра. Главное — победа. Я полностью отдаюсь команде, стараюсь выкладываться на площадке. Безусловно, приятно, что так складывается.

Сейчас будет пару дней на перерыв, постараемся восстановить силы. Третья игра будет проходить примерно в таком же ключе, кость в кость. Победит сильнейший. У кого врачи лучше, тот и будет свежее», — отметил Карасёв.