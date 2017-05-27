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«Барселона» может сменить Барцокаса на Ясикявичуса или Алонсо

27 мая 2017, суббота. 22:36. Баскетбол

«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Георгиосом Барцокасом, несмотря на то что бывший наставник «Локомотива-Кубань» имеет действующий контракт с каталонским клубом на следующий сезон, сообщает Eurohoops.

Вместо Барцокаса руководство «сине-гранатовых» рассматривает кандидатуры наставника «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичуса и рулевого «Басконии» Сито Алонсо.

В этом сезоне «Барселона» не сумела пробиться в «Финал четырёх» Евролиги, став всего 11-й в регулярном чемпионате турнира. В четвертьфинале чемпионата Испании каталонцы уступают «Валенсии» со счётом 1-2.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
БК Барселона Георгиос Барцокас Шарунас Ясикявичюс
Новости. Баскетбол
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