«Галатасарай» намерен уволить Атамана

Стамбульский «Галатасарай», вероятнее всего, расстанется с главным тренером команды Эргином Атаманом по завершении этого сезона. Об этом сообщает инсайдер Дэвид Пик на своей странице в «Твиттер».

Атаман возглавляет «Галатасарай» с 2012 года, лучшим достижением специалиста с командой стала победа в Еврокубке в 2016 году.

В завершившемся сезоне Евролиги стамбульцы не сумели квалифицироваться в плей-офф, заняв двенадцатое место по итогам регулярного чемпионата. В чемпионате Турции подопечные Атамана вылетели на стадии четвертьфинала плей-офф, уступив «Анадолу Эфес».