Джеймс: спокойствие Лю помогает «Кливленду»

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рассказал, почему главный тренер Тайрон Лю идеально подходит команде.

«Тайрон всегда остаётся спокоен, независимо от того, что происходит. Нас многое связывает. Мы можем выиграть или проиграть матч, но он всё равно будет спокойным. Его менталитет помогает нам как игрокам, когда мы сражаемся на площадке», – приводит слова Джеймса Cleveland Plain Dealer.

Напомним, что Лю возглавил «Кавальерс» после увольнения Дэвида Блатта в 2016 году. В минувшем сезоне Тайрон привёл «Кливленд» к первому чемпионству в истории клуба.