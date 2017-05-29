Форбс: Попович сказал, что я останусь в «Сан-Антонио»

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Брин Форбс рассказал, что пока не знает наверняка, останется ли в техасском клубе на следующий сезон.

«Что мне сказали насчёт опции? Однозначного ответа не было, но они редко говорят подобные вещи. С самого первого дня пребывания в «Спёрс» я не знал, чего ждать. После заключительного матча плей-офф Попович сказал мне, что я останусь в команде. Перед каждым новым этапом мы узнаём решение в самый последний день», – приводит слова Форбса USA TODAY.

Отметим, что у «Спёрс» есть опция на продление соглашения с 23-летним защитником на сезон-2017/18.

В текущем розыгрыше плей-офф Брин проводил на площадке по 12,2 минуты, собирая коллекцию из 3,3 очка, 1,0 подбора, 0,5 передачи и 0,2 блок-шота в среднем за игру.