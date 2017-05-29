Инглс: мой приоритет — остаться в «Юте»

Лёгкий форвард «Юты» Джо Инглс, который 1 июля станет свободным агентом, сказал, что его приоритетом будет повторное подписание контракта с «Джаз».

«Для меня приоритетом является «Юта». Мне понравилось в этой команде.

Вопрос с финансовой составляющей решится сам собой. Я не слишком волнуюсь по этому поводу. Конечно, я не буду принимать своё решение, основываясь на деньгах. Этого не случится», — цитирует Инглса Fox Sports Australia.

В сезоне-2016/17 средние показатели Инглса за матч составляли 6,9 очка, 3,2 подбора и 2,8 передачи.