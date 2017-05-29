Фанат поднял игровую майку Стивена Карри на Эверест

Фанат баскетбола Ниматенджи Шерпа поднял майку разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри на Эверест. По словам самого Шерпы, для него это было уже седьмое восхождение на самую высокую гору в мире.

Карри признавался самым ценным игроком НБА двух предыдущих сезонов. Он стал чемпионом НБА в 2015 году, четыре раза был участником Матча звёзд и дважды подряд избирался в символическую сборную лиги. 2 июня «Голден Стэйт» начнёт финальную серию чемпионата с «Кливленд Кавальерс» матчем на своей площадке.