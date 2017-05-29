Шрёдер сыграет за Германию на Евробаскете-2017

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Деннис Шрёдер подтвердил, что сыграет за сборную Германии на Евробаскете-2017. Для этого 23-летний защитник созвал пресс-конференцию в своём родном городе Брауншвейге.

«Я определённо сыграю летом, так как чувствую себя немцем. Я люблю звуки немецкого гимна. Давно его не слышал, и время сделать это вновь постепенно подходит», — приводит слова Шрёдера BBL Profis.

В прошедшем регулярном первенстве НБА Шрёдер набирал в среднем по 17,8 очка, 6,4 передачи и 3,2 подбора за матч.