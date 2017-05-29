Керр: вопрос с моей работой в финальной серии подвешен в воздухе

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр по-прежнему не уверен, что сможет возглавить команду по ходу финальной серии НБА. Он пропускает большую часть плей-офф из-за проблем со здоровьем и не чувствует себя готовым вернуться к работе на данный момент.

«Вопрос всё ещё подвешен в воздухе. Могу сказать одно: не будет такого, что в один вечер я тренирую команду, а в другой уже нет. Я не сделаю такого с нашей командой и тренерским штабом. Надеюсь, что в следующую неделю-две я смогу решить, вернусь или нет», — приводит слова Керра Bleacher Report.