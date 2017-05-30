Байрон Скотт: Митч Капчак и Джим Басс солгали и обманули меня

Экс главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт считает, что прежнее руководство калифорнийского клуба в лице генерального менеджера Митча Капчака и исполнительного вице-президента Джима Басса обмануло его с подписанием контракта.

Скотт рассказал, что соглашение было заключено на 4 года, только 2 из которых были гарантированными. Капчак и Басс обещали ему активировать опцию на третий сезон, но так и не сделали этого. Бывший тренер полагает, что руководство просто использовало его для того, чтобы контролировать Коби Брайанта в его последние два сезона в НБА.

«Если я просил Коби сделать какие-то вещи, он делал их, потому что уважал меня. Они просто хотели, чтобы я держал ситуацию под контролем на протяжении двух лет. Они не хотели иметь проблем с Коби. Я был тем, кто способен справиться с этим. Я не отступаю и никого не боюсь», – цитирует Скотта Orange County Register.