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Джеймс: Дюрант – один из самых опасных игроков в мире

30 мая 2017, вторник. 15:28. Баскетбол

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился мнением о форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Кевине Дюранте.

«Дюрант – один из самых опасных игроков в мире. Заполучив такой талант, «Голден Стэйт» стал ещё опаснее», – приводит слова Джеймса CBS Sports.

Дюрант в нынешнем постсезоне проводит на площадке по 33,4 минуты, набирает по 25,2 очка, собирает по 7,8 подбора, отдаёт по 3,7 передачи, а также совершает по 1,2 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за игру.

Напомним, что финальная серия плей-офф НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт» стартует 2 июня. Первый матч состоится на домашнем паркете калифорнийского клуба.

Джеймс: ранее мне уже доводилось сражаться с четырьмя членами Зала славы
Источник: CBS Sports Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кевин Дюрант Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
30 мая 2017, вторник
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