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Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17

30 мая 2017, вторник. 20:32. Баскетбол

Атакующий защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. Швед получил приз в большом перерыве третьего матча полуфинальной серии с «Зенитом».

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Швед набирает в среднем 23,2 очка, 5,5 передачи и 3,5 подбора, проводя на площадке 29,1 минуты за игру. Он занимает второе место в лиге по результативности, шестое по количеству передач и входит в топ-20 по перехватам. По ходу сезона Швед признавался самым ценным игроком лиги в ноябре и феврале.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Химки Алексей Швед
Новости. Баскетбол
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