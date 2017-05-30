Атакующий защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. Швед получил приз в большом перерыве третьего матча полуфинальной серии с «Зенитом».

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Швед набирает в среднем 23,2 очка, 5,5 передачи и 3,5 подбора, проводя на площадке 29,1 минуты за игру. Он занимает второе место в лиге по результативности, шестое по количеству передач и входит в топ-20 по перехватам. По ходу сезона Швед признавался самым ценным игроком лиги в ноябре и феврале.