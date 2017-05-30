«Химки» разгромили «Зенит» "+24" и сократили отрыв в серии — 1-2

Подмосковные «Химки» обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счётом 97:73 в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Уже в первой четверти химчане сумели добиться ощутимого преимущества, а на большой перерыв ушли с двузначным отрывом. Третью четверть «Химки» выиграли с разницей "+12", обеспечив себе достаточный для победы задел. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком в этом матче был защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 22 очка. У «Зенита» 14 очков на счету Сергея Карасёва.