Миннерат покинул «Автодор»

Форвард Ник Миннерат решил покинуть саратовский «Автодор». У баскетболиста истёк контракт, а клуб не нашёл средств для повышения его зарплаты. Миннерат планирует продолжить карьеру в клубе Евролиги.

«Мы не смогли удержать Миннерата. У нас нет средств для продления его контракта — американец претендует на зарплату $700-800 тыс. в год. У нас он получал в четыре раза меньше. Могу сказать, что сейчас у него порядка восьми предложений от ведущих европейских клубов. Тенденция продолжается: каждый год мы готовим топовых игроков для других клубов», — рассказал президент «Автодора» Владимир Родионов «Известиям».

Миннерат стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 и попал в символическую сборную лиги.