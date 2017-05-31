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Корстин: «Химки» со Шведом и без него — две разные команды

31 мая 2017, среда. 01:00. Баскетбол

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу «Химок» над «Зенитом» (97:73) в третьем матче полуфинала лиги.

«Тренер Василий Карасёв делает огромную работу в «Зените». Прежде всего отмечу грамотную селекцию игроков. У команды есть стиль, и она очень сыграна – баскетболисты находят друг друга на площадке легко.

В «Химках» же есть явный лидер – Алексей Швед, и без него команда смотрится совсем по-другому. Скажу даже так: со Шведом и без него «Химки» — это две разные команды. У «Зенита» есть Карасёв, Маркович, Уайт – все они игроки взаимозаменяемые. Впрочем, это ни о чём не говорит. По силам обе команды абсолютно равны», — цитирует Корстин «Подмосковье сегодня».

Источник: Портал "Подмосковье сегодня" Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК Химки Алексей Швед Илона Корстин
Новости. Баскетбол
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