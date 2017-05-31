Сергеев: у меня была задача — действовать против Шведа на грани фола

Защитник «Зенита» Павел Сергеев прокомментировал поражение от «Химок» со счётом 73:97 в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Отдельно Сергеев отметил защитника химчан Алексея Шведа, набравшего 22 очка.

«В какой-то момент «Химки» нас дожали, а нам не хватило цепкости, которую мы продемонстрировали в предыдущем матче в Петербурге. Тогда мы тоже проигрывали с довольно серьёзной разницей, но сумели вернуться в игру, а в концовке вырвали победу. Сегодня мы промазали много открытых бросков — 7 трёхочковых из 31, большинство из которых обязаны были забивать. Соперник же в аналогичных ситуациях попадал в кольцо, особенно отличились Швед, Роулэнд и Хаммел. Вот эти наши промахи и не самая удачная игра в защите стали причинами поражения.

У меня была задача — где-то на грани фола действовать против Шведа в защите. Это вполне нормально, что на лидере соперника судьи акцентируют внимание и чаще свистят фолы против него. Алексей на протяжении всего сезона зарабатывал право на такое к себе отношение. Против такого индивидуально сильного баскетболиста всегда трудно играть. Сегодня Швед в очередной раз доказал свой высокий класс", — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».