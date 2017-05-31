Мозгов: «Лейкерс» могут меня обменять? А это что, новость?

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал, как отнёсся к смене руководства в клубе.

«Как воспринял новость о смене руководства? Как подали, так и воспринял. Сменилось и сменилось. Просто не до конца было понятно, что хочет новое руководство. Вот сейчас будет межсезонье, и мы посмотрим, что они попытаются сделать и в каком вообще направлении мы движемся», — рассказал Мозгов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ринату Салахетдинову.

Также баскетболист прокомментировал заявление президента «Лейкерс» Мэджика Джонсона о том, что он готов обменять всех игроков, кроме Брэндона Ингрэма. «Так это новость, что ли? Для меня это не новость. Это НБА – здесь могут обменять любого. Брэндон действительно талантливый игрок, и у него впереди большое будущее. На месте Мэджика я бы сделал то же самое. Совершать обмен ради обмена смысла нет. Нужно усилить состав, затыкать дыры», — заявил игрок.