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Кириленко: в России выступают пять сильнейших баскетболистов Европы

31 мая 2017, среда. 17:55. Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал пятёрку игроков, которые, на его взгляд, превосходят всех остальных в Единой лиге ВТБ.

«На мой взгляд, на сегодняшний день есть пять человек, которые явно выделяются в чемпионате России. Кит Лэнгфорд (УНИКС), Сергей Карасёв («Зенит»), Лёша Швед («Химки») и Нандо де Коло и Милош Теодосич из ЦСКА.

Есть ещё Ник Миннерат из «Автодора», но из-за того, что команда провалилась в этом сезоне, к нему нет пристального внимания. Первые пять, которых я назвал, они не только сильнейшие в России, но и в Европе. В каждой команде есть такой лидер или два лидера, на которых приятно и интересно смотреть. Люди могут ходить не на команды, а на отдельных игроков", — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Полностью интервью с Кириленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Швед Андрей Кириленко Кит Лэнгфорд Милош Теодосич Нандо де Коло Сергей Карасёв — Баскетбол
Новости. Баскетбол
31 мая 2017, среда
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30 мая 2017, вторник
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