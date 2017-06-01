Игрок «Кливленда» считает, что Макги недостаточно умён для финала плей-офф

Неназванный игрок «Кливленд Кавальерс» сказал, что центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джавэйл Макги недостаточно умён, чтобы выходить на площадку в предстоящей финальной серии плей-офф НБА.

«Знаю игрока «Кавальерс», который не согласен с твоим мнением о Макги. Он считает, что Джавэйл даже не сможет выйти на паркет или, по крайней мере, провести там некоторое время, потому что является недостаточно умным для финальной серии», – рассказал журналист ESPN Дэйв Макменамин во время общения со своим коллегой Брайаном Уиндхорстом.

В текущем плей-офф Джавэйл принял участие в 12 матчах. 29-летний центровой проводит на паркете по 10,5 минуты, собирая коллекцию из 7,0 очка, 3,2 подбора, 1,1 блок-шота, 0,2 перехвата и 0,1 передачи в среднем за игру.