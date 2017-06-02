Майк Браун: уверен, Леброн Джеймс думает, что может сыграть лучше Кевина Дюранта

Выполняющий функции главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун после победы над «Кливленд Кавальерс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА выделил центральную дуэль противостояния.

«Кевин Дюрант и Леброн Джеймс – это два символа высшего качества в баскетболе. Поэтому болельщики хотят насладиться их борьбой в финале. Уверен, Джеймс думает, что может сыграть лучше Дюранта. Потому за игру в первом поединке финала перед Кевином нужно снять шляпу», – цитирует Брауна ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 113:91, после которой он ведёт в серии 1-0.